Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages im Prozess gegen die mutmaßliche «Reichsbürger»-Gruppe um Prinz Reuß sitzt die Angeklagte Birgit Malsack-Winkemann auf der Anklagebank im Gerichtsgebäude der Außenstelle Sossenheim vom Oberlandesgericht Frankfurt. Die Bundesanwaltschaft legt den insgesamt neun Beschuldigten unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zur Last. (zu dpa: «Ex-Bundestagsabgeordnete sagt im «Reichsbürger»-Prozess aus»)

Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages im Prozess gegen die mutmaßliche «Reichsbürger»-Gruppe um Prinz Reuß sitzt die Angeklagte Birgit Malsack-Winkemann auf der Anklagebank im Gerichtsgebäude der Außenstelle Sossenheim vom Oberlandesgericht Frankfurt. Die Bundesanwaltschaft legt den insgesamt neun Beschuldigten unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zur Last. (zu dpa: «Ex-Bundestagsabgeordnete sagt im «Reichsbürger»-Prozess aus») Foto: Boris Roessler/DPA

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Nach rund vier Wochen Pause ist der Frankfurter Terrorprozess um Heinrich XIII. Prinz Reuß fortgesetzt worden. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann äußerte sich als erste der Angeklagten ausführlich zu den Anklagepunkten des Generalbundesanwalts (GBA). Die gebürtige Darmstädterin saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag und war jahrelang als Richterin in Berlin tätig.

Kritik am Prozess und Distanzierung zu Mitangeklagten

Bevor die 60-Jährige mit ihren Ausführungen zu den Angeklagten in den drei Prozessen in Frankfurt, München und Stuttgart begann, erklärte sie ihren Unmut über das Verfahren gegen die Gruppe. Den Prozess bezeichnete sie als eine vom GBA aufgeblähte Geschichte, in der überwiegend ältere Menschen unbegründet in Haft gehalten würden. «Das ist ein Skandal ohne gleichen», sagte sie am 17. Prozesstag. Die Anklage könne nur der Fantasie des GBA entsprungen sein, anders könne sie sich das nicht erklären.

Heinrich XIII. Prinz Reuß (2.v.r.), Hauptangeklagter im sogenannten „Reichsbürger-Prozess“, sitzt zwischen seinen Anwälten auf der Anklagebank im Oberlandesgericht. Die Bundesanwaltschaft legt den insgesamt neun Angeklagten unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zur Last. (zu dpa: «Ex-Bundestagsabgeordnete sagt im «Reichsbürger»-Prozess aus») Foto: Boris Roessler/DPA

Einige der Angeklagten seien zudem gesundheitlich stark beeinträchtigt oder krank. «Ich weiß nicht, wie viele Tote sie in diesem Prozess noch verantworten wollen», sagte sie zum Vorsitzenden Richter Jürgen Bonk in Hinblick auf den bereits verstorbenen Angeklagten Norbert G.

Führung durch Bundestag

Der Generalbundesanwalt wirft ihr vor, andere Angeklagte in den Bundestag eingeschleust und mit diesen die Gebäude ausgekundschaftet zu haben. Sie soll dem sogenannten Rat der Vereinigung angehört haben und für das Ressort Justiz zuständig gewesen sein. Zudem soll sie sich aktiv bemüht haben, weitere Menschen für die Vereinigung um Reuß zu gewinnen.

«Die Bundestagsführungen haben mit allem was folgte überhaupt gar nichts zu tun», betonte sie. Das sei eine normale «touristische Aktion» gewesen. Malsack-Winkemann habe in ihrer Laufbahn hunderte Menschen durch den Bundestag geführt, könne nicht einmal sagen, ob bestimmte Mitglieder der Gruppierung bei einer Führung dabei gewesen seien. Diese Führungen sehe sie als Dienst eines Bundestagsabgeordneten am Volk.

Die Gruppe plante laut GBA eine bewaffnete Stürmung des Bundestags, um dort Abgeordnete festzunehmen und so den Systemsturz herbeizuführen. Malsack-Winkemann betonte: «Es gab nicht die Absicht, jemals den Bundestag zu stürmen. Das ist ein Ammenmärchen.» Dieser Umsturz sollte auf das Zeichen der sogenannten Allianz folgen, von der mehrere Angeklagte in den Treffen der Gruppierung berichteten und angeblich Kontakte zu ihr gehabt hätten. Malsack-Winkemann bezeichnete die Allianz als «Hoax» und «Chimäre».

Drei Prozesse parallel

In Frankfurt wird neun Beschuldigten vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Bei dem geplanten Umsturz hätten die Angeklagten bewusst Tote in Kauf genommen, heißt es in der Anklage. Bis zum Urteil gilt für die Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Mit zwei parallel laufenden Verfahren in München und Stuttgart müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer in dem Komplex verantworten. Der Prozess wird am Donnerstag (15. August 9.30 Uhr) fortgesetzt.