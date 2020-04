Los Angeles

Zwei Regionen, zwei Gewinner

Evil Geniuses und Fnatic gewinnen BTS Pro Series in Dota 2

Die Dota-Teams von Evil Geniuses und Fnatic haben in ihren jeweiligen Regionen die BTS Pro Series gewonnen. Das von Beyond the Summit organisierte Online-Turnier wurde mit je acht Teams in Nordamerika und Südostasien gespielt.