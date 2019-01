Coolangatta

Der RTL-Dschungel hat eine neue Königin: Evelyn Burdecki schnappte sich nach zwei Wochen Dschungelcamp die Krone und 100 000 Euro Preisgeld. Die 30-Jährige gewann in der Nacht die 13. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Platz zwei ging an Schauspieler Felix van Deventer, Dritter wurde Schlagersänger Peter Orloff. Was sie mit dem Preisgeld machen wolle: sich einen Kindheitswunsch – nicht „Kinderwunsch“, wie die Moderatoren sie korrigierten – erfüllen: Unter anderem „Brunnen schaufeln“, studieren und ganz viele Bücher kaufen.