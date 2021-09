Europas Golferinnen gewinnen erneut den Solheim Cup

Die Gäste mit der Deutschen Sophia Popov besiegten im Inverness Club in Toledo im US-Bundesstaat Ohio das US-Team mit 15:13. Für die Europäerinnen war es der siebte Triumph im 17. Kontinentalvergleich. Die Europäerinnen waren mit einer 9:7-Führung in die zwölf Einzel am Schlusstag gestartet. Den entscheidenden Punkt für die Titelverteidigerinnen holte unter großem Jubel Emily Pedersen aus Dänemark.

Popov verlor zuvor ihr Match gegen Megan Khang vorzeitig nach 16 gespielten Löchern. Für die 28 Jahre alte British-Open-Siegerin von 2020 war es die erste Teilnahme am Solheim Cup.

Der Solheim Cup ist das weibliche Pendant zum Ryder Cup bei den Herren. Alle zwei Jahre treffen sich die jeweils zwölf besten Golferinnen aus den USA und Europa zum Kontinentalvergleich. Die 18. Auflage des Solheim Cups findet 2023 im Golf Club Finca Cortesin an der spanischen Costa del Sol statt.

