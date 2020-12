Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 19:29 Uhr

Berlin

UEFA

Europa League: Auch zwei Achtelfinals in Deutschland

Die beiden Europa-League-Achtelfinals zwischen Inter Mailand und dem FC Getafe sowie zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom werden am 5./6. August in Nordrhein-Westfalen ausgetragen, teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit.