Plus Europa im Visier – Chery-Pläne Bislang war Chery für viele unter dem Radar. Doch die Chinesen sind schon jetzt Export-Meister und kommen nun auch nach Europa. Dabei zielen sie nicht auf die elektrische Elite, sondern wollen bürgerlichen Marken mit konventionellen Autos das Leben schwermachen. Von Benjamin Bessinger, SP-X

SP-X/Wuhu/China. Der erste Moment hat etwas Gespenstisches. Denn wer die so genannte Mega-Fabrik des chinesischen Autoherstellers Chery am Stammsitz in Wuhu betritt, sieht nach dem Pförtner kaum mehr eine Menschenseele. Draußen sucht man vergebens nach Parkplätzen fürs Personal und die in China üblichen Wohnhäuser für riesige Belegschaften und drinnen sieht ...