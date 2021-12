Plus Eitorf/Kreis Altenkirchen

Kurzarbeit, Werksschließung: Böllerverbot trifft Weco-Beschäftigte hart

Anfang Dezember haben Bund und Länder das Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk beschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie soll es im zweiten Jahr in Folge kein Lichterspektakel zur Jahreswende geben. In Eitorf sind laut einer Pressemitteilung der Pyrotechnischen Fabrik Weco 350 Mitarbeiter in Schockstarre.