Euphorie vor dem Start: Aufsteiger Müschenbach ist heiß

Kein Teaser vorhanden

Auf viele Eigengewächse und Neuzugänge aus der unmittelbaren Nähe setzen die Verantwortlichen bei der SG Müschenbach/Hachenburg, dem Überraschungsaufsteiger in die Bezirksliga Ost. Mit dem Schwung aus der Meistersaison wollen die Mannen um Spielertrainer Marco Schnell frühzeitig den Klassenverbleib sichern und die ein oder andere etablierte Mannschaft ärgern. Das Foto zeigt die 13 Neuen bei der SG Müschenbach/Hachenburg.Hintere Reihe, von links: Spielertrainer Marco Schnell, SG Vorsitzender Bernd Kohlhaas, Max Mies (SG Alpenrod), Tim Arfeller, Max Herkersdorf, Max Rosenbauer, Simon Denter, Henning Jochmann (alle eigene Jugend); vordere Reihe, von links: Carsten Rein (SG Neitersen/Altenkirchen), Tim Zeiler (SG Mündersbach), Fabian Hüsch, Lukas Brenner, John Breuer, Stuart Dykewicz (alle eigene Jugend), Robin Kunz (SV Gehlert). Foto: Jürgen Vohl

SG Hundsangen/Obererbach – VfL Bad Ems (Sa., 17.30 Uhr). In der unmittelbaren Nachbarschaft zur SG Hundsangen sind die Vereine schon längst in die Pflichtspielsaison gestartet. Dementsprechend freut sich auch Hundsangens Trainer Ralf Hannappel, dessen Mannschaft am Samstag im Rahmen ihrer Kirmes auf den Vorjahressechsten VfL Bad Ems trifft: "Auch wir wollen endlich wieder mitmischen", ist der Übungsleiter froh, dass es nach einer langen, aber ordentlichen Vorbereitung endlich wieder losgeht. Dass mit dem VfL Bad Ems am Samstag keine Laufkundschaft nach Hundsangen kommt, weiß Hannappel: "Die haben sich gut verstärkt, haben im letzten Jahr eine gute Rolle gespielt und uns in zwei engen Spielen alles abverlangt, da müssen wir hellwach sein." In der Startelf wird auch Top-Neuzugang Lyudmil Kirov stehen, der seit zehn Tagen im Training ist. Ausfallen werden jedoch definitiv Dimitri Bartsch und Christopher Reusch (beide Muskelverletzung). Der Einsatz von Daniel Hannappel ist studienbedingt noch fraglich.

SG Herdorf – SG Westerburg/Gemünden (Sa., 17.30 Uhr). "Für mich ist der Gegner am Wochenende schon ein richtiger Knaller. Die haben zwar einige Abgänge zu verzeichnen, haben sich aber trotzdem eher verstärkt als verschlechtert", zollt Westerburgs Spielertrainer Oliver Meuer, der am Wochenende erneut selbst die Fußballschuhe schnüren muss, dem Auftaktgegner gehörigen Respekt. Die Vorbereitung beim Vorjahresaufsteiger verlief durchwachsen, pünktlich zum Saisonstart plagen die Meuer-Elf dazu einige Personalsorgen. Am meisten schmerzt der Ausfall von Libero Christian Hartmann (Kapselverletzung) und Neuzugang Marius Herkersdorf, der nach einer Verletzung am Sprunggelenk noch nicht fit genug für einen Einsatz ist. "Trotzdem werden wir wie in der vergangenen Saison kämpfen bis zum Umfallen", verspricht Meuer, dass seine Elf den Herdorfern nichts schenken wird.

SG Guckheim/Kölbingen – SG Weitefeld/Langenbach (So., 14.30 Uhr). Guckheims Trainer Stefan Schäfer hätte sich vor dem Saisonstart am Sonntag lieber einen anderen Gegner als die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison gewünscht: "Weitefeld ist absolut spielstark, hat sich sehr gut, auch in der Breite, verstärkt, und wird, auch wenn mein Trainerkollege gerne tief stapelt, am Ende der Saison zu den besten drei Teams der Liga gehören." Mit der Vorbereitung seiner Mannschaft ist Schäfer zufrieden. Entscheidend wird seiner Meinung nach sein, dass seine Elf die taktischen Vorgaben umsetzt. Schäfer selbst ist nach seinem Platzverweis im Pokalspiel in Birlenbach gesperrt, der Einsatz von Lukas Bode ist noch fraglich.

SG Müschenbach/Hachenburg – SV Rheinbreitbach (So., 14.30 Uhr). Die Euphorie bei der SG Müschenbach ist vor dem Duell zweier Aufsteiger am Sonntag riesig. "In der Vorbereitung gab es mehr Höhen als Tiefen, sie hat sich aber lang gezogen. Wir freuen uns, dass es jetzt los geht", gibt Trainer Marco Schnell vor der Partie gegen Rheinbreitbach zu Protokoll. Den Mitaufsteiger, den die Müschenbacher schon von der A-Klassen Rheinlandmeisterschaft kennen, schätzt Schnell als sehr ballsicher und defensiv stabil ein: "Ähnlich wie wir ist das eine sehr homogene, eingespielte Truppe ohne Stars", warnt er, ist aber gleichzeitig von seiner Mannschaft überzeugt: "Wir wollen nach vorne spielen und sind auch selbstbewusst genug zu sagen: Zuhause gegen einen Aufsteiger wollen wir gewinnen." Im Angriff müssen die Gastgeber improvisieren, denn neben Tim Zeiler (Kreuzbandriss) wird auch Fisnik Blakaj (Schambeinentzündung) noch länger fehlen.

TuS Montabaur – Spvgg EGC Wirges II (So., 14.30 Uhr). Für die Mannschaften aus Montabaur und Wirges beginnt die neue Saison gleich mit einem Derby. "Die Quälerei ist endlich vorbei, die Mannschaft ist fit", freut sich Stefan Waßmann, Trainer der zweiten Mannschaft der Spvgg Wirges, weiß aber auch, dass mit dem TuS Montabaur eine ganz starke Mannschaft wartet: "Unser Auftaktprogramm ist hart, wir wollen aber mitspielen und gleich punkten." Definitiv nicht zur Verfügung stehen ihm am Sonntag Marcel Krause (Leistenprobleme), Marco Poppe (Bänderriss) und Julian Hannappel (Fußprellung). Auch Jörg Nicolaus, Vorsitzender des TuS Montabaur freut sich auf das Derby zum Auftakt: " Wir wollen das Heimspiel natürlich gewinnen, auch wenn die Wirgeser sehr stark sind und Understatement betreiben." Bis auf Florian Scheidt, der nach einer Knieprellung noch angeschlagen ist, stehen TuS-Trainer Wolfram Kohns alle Spieler zur Verfügung.

SC Berod-Wahlrod – SG Miehlen/Nastätten (So., 14.30 Uhr). "Dass man nach fast sechs Wochen Vorbereitung geil auf die Saison ist, das ist doch klar", entgegnet Thomas Schäfer auf die Frage, wie groß die Vorfreude auf die anstehende Spielzeit ist. Und dennoch wäre es dem Spielertrainer des SC Berod-Wahlrod lieber, wenn es für seine Mannschaft erst in einer Woche losgehen würde. "Bei uns liegt derzeit personell einiges im Argen", erklärt Schäfer. In Alexander Schneider (Urlaub), Viktor Kuhfeld (beruflich verhindert) sowie Dennis Hähr, Damian Henzel und Simon Oberender (alle verletzt) gleich fünf Spieler definitiv. Und das gegen einen Gegner, dessen Aufholjagd gegen Ende der abgelaufenen Runde ihn "absolut beeindruckt" hat. "Trotz aller Personalprobleme bin ich aber überzeugt, dass wir uns durchsetzen werden."

Bezirksliga Mitte

Sportfreunde Höhr-Grenzhausen – TuS Immendorf (Sa., 16 Uhr). Gute Erinnerungen haben die Sportfreunde aus Höhr-Grenzhausen noch an den Auftakt zur vergangenen Saison. Gegen den gleichen Gegner, den Trainer Timo Wolf als "unbequem" einschätzt, gab's einen 2:1-Sieg. "Immendorf hatte namhafte Verluste, hat sich aber gleichzeitig gut verstärkt und dazu einen sehr guten Trainer", zollt Wolf seinem Trainerkollegen Respekt. Trotzdem geht er aber recht zuversichtlich in die Partie gegen Immendorf: "Wir haben uns gut verstärkt und unser Potenzial in der Vorbereitung gezeigt." Nicht zur Verfügung stehen dem Trainer Waldemar Pineker (Mittelfußbruch), Gabrielle Carrozzo (Urlaub) und Mathias Tries.

Von unserem Mitarbeiter Nils Heinen