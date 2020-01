Straßburg

EU-Parlament stimmt über „Green Deal“ ab

Das Europaparlament will heute in Straßburg über einen Entschließungsantrag zum sogenannten „Green Deal“ abstimmen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das Ziel ausgegeben, die Europäische Union bis 2050 „klimaneutral“ zu machen. Schon in den kommenden zehn Jahren sollen eine Billion Euro in Investitionen für die Klimawende fließen. Das EU-Parlament debattiert heute auch noch darüber, wie Europas Bürger stärker in die Gestaltung der Zukunft der EU eingebunden werden können. Dabei soll es um die Vorbereitung einer Reformkonferenz gehen.