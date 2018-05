Straßburg

Im Kampf gegen geschönte Kilometerstände bei Gebrauchtwagen fordert das EU-Parlament neue europaweite Regeln. Die gefahrenen Kilometer von Autos in der EU sollten bei jedem Werkstattbesuch in Datenbanken erfasst werden, heißt es in einem Bericht. So sollen Unregelmäßigkeiten auffallen. Die Datenbanken müssten grenzüberschreitend zugänglich sein, heißt es. Außerdem müssten alle EU-Staaten manipulierte Angaben als Betrug und damit als Straftat verfolgen. Verkäufer manipulieren den Kilometerstand nach unten, um höhere Verkaufspreise erzielen.