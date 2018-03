Aus unserem Archiv

Luxemburg

Der Europäische Gerichtshof will ein bisher geheimes Schreiben des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder an die EU-Kommission über den Ausbau der Airbus-Produktion in Hamburg sehen. Das ordnete das EU-Gericht an. Der EuGH will beurteilen, ob die Kommission das Schreiben weiterhin unter Verschluss halten darf. In dem Brief geht es um die Umwidmung eines Gebiets in der Elbe, um das dortige Airbus-Werk für den Bau des A380 erweitern zu können. Der Internationale Tierschutz-Fonds will das Schreiben sehen.