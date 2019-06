Brüssel

EU-Diplomaten: Noch keine Einigung auf Timmermans

Brüssel (dpa). Bei der Suche nach einem neuen EU-Kommissionschef gibt es nach Angaben von Diplomaten noch keine Einigung auf den niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans. Es werde noch den ganzen Tag verhandelt, betonten EU-Diplomaten am Mittag und widersprachen damit Meldungen über eine bereits erfolgte Festlegung auf Timmermans. Es werde hoffentlich am Abend Entscheidungen geben, hieß es. Am Abend wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel in Brüssel ein Personalpaket schnüren.