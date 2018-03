Aus unserem Archiv

Brüssel

Die Europäische Union wird Haiti mit insgesamt gut 400 Millionen Euro helfen. Das teilte die EU nach einer Krisensitzung des EU-Ministerrates in Brüssel mit. Außerdem will sie Gendarmerietruppen nach Haiti entsenden. Vor allem Spanien, Italien und Frankreich verfügen über paramilitärische Polizeieinheiten. Die Gendarmerie soll für Sicherheit in dem Land sorgen. Nach dem verheerenden Beben hat die haitianische Regierung inzwischen den Ausnahmezustand ausgerufen.