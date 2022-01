Biowetter: Aufgrund der Wetterlage treten vielfach wetterbedingte Beschwerden auf. Patienten mit Herzerkrankungen müssen sich zurzeit auf Kreislaufstörungen einstellen. Außerdem kommt es vermehrt zu Kopfschmerzen. Auch Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis werden durch das Wetter geplagt.

Pollen: Haselpollen fliegen meist schwach, in einigen Regionen aber auch schon mäßig. Erlenpollen sind verbreitet in geringen Konzentrationen nachweisbar.

Garten: Küchenkräuter: Die winterliche Ruheperiode ist der ideale Zeitpunkt für die Planung eines Kräutergartens. Die meisten Kräuter sollten an einen sonnigen, nach Süden ausgerichteten Platz gepflanzt werden, der Schutz vor Nordostwinden bietet. Ein nach Süden abfallender Standort ist besonders günstig. Die höher wachsenden Kräuter können oben am Hang angepflanzt werden, während man die kleineren, feuchtigkeitsliebenden unten an die Böschung setzt.