Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 11:07 Uhr

SP-X/Mailand, Paris. Im Frühjahr 2021 erscheint zum 75. Geburtstag der Marken Dior und Vespa ein Sondermodell der Vespa 946. Die Vespa 946 Christian Dior wird in Italien, wie in einem Atelier der Haute Couture, von Hand gefertigt. Zu haben ist sie anfangs nur in den Boutiquen von Dior, später auch in ausgewählten Multiplex-Stores der Piaggio-Gruppe.

Die Dior-Version der Vespa zeichnet sich durch einenelfenbeinfarbenen Metalliclack undgoldfarbenes Finish an vielen Stellen aus, dazu sind der Sitzbezug und die Handgriffe aus blauem, handvernähtem Echtleder gefertigt. Die untere Sitzbankschale schmückt einGewebe mit Dior-Monogramm, die rechte Fahrzeugseite trägt den Schriftzug „Christian Dior Paris“. Der Gepäckhaken unterhalb der Sitzbank ist in Form eines „Christian Dior“-Logo gestaltet. Der spezielle Dior-Halbschalenhelm und das entsprechende Topcase sind exklusiv in den Dior-Boutiquen erhältlich. Zum Preis des Sondermodells gibt es noch keine Angaben; die Standardversion der Vespa 946 steht mit 9.990 Euro in der Piaggio-Preisliste.

Ulf Böhringer/SP-X