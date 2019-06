Mainz

Beim letzten Saisonjob will das verjüngte Nationalteam die Fans mit Spielfreude und Toren erfreuen. Löw fehlt gegen Estland weiter, aber Aushilfschef Sorg hat alles im Griff. „Hier wächst was zusammen“, frohlockt DFB-Direktor Bierhoff nach dem 2:0 in Weißrussland.