Rheinland-Pfalz

Schlemmen mit gutem Gewissen, geht das? Das fragen sich viele nicht bloß zu Weihnachten, sondern rund ums Jahr. „Gesundheit und Ökologie im Einklang“, so wirbt ein Banner in den Stuttgarter Messehallen. Es herrscht reger Andrang, die Messe „Veggie und frei von“ zieht jedes Jahr Ende November mehr Besucher an. Nach Askese steht denen zum Jahresende nicht der Sinn – vor den Foodtrucks, die vegetarische Burger, vegane Snackboxen und Kaffee mit Hafermilch bieten, stauen sich lange Warteschlangen.