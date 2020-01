Leipzig

In Leipzig

E-Sport-Labor an DFB-Gründungsstätte eröffnet

An der Gründungsstätte des Deutschen Fußball-Bundes ist ein Forschungslabor für E-Sport eingeweiht worden. Am 120. Geburtstag des Verbandes wurde der von der Hochschule Mittweida betriebe „Playroom“ in Leipzig unter Anwesenheit von DFB-Präsident Fritz Keller eröffnet.