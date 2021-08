ESPN: NBA-Profi Theis vor Wechsel zu Houston Rockets

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis steht in der NBA vor einem Wechsel zu den Houston Rockets. Der 29 Jahre alte Center habe sich mit dem texanischen Team auf einen Vierjahresvertrag geeinigt, berichtete ESPN unter Berufung auf dessen Agenten.

Theis war in der vergangenen Saison von den Boston Celtics zu den Chicago Bulls geschickt worden, nach der abgelaufenen Spielzeit war er vertragslos.

Neben Theis können vier deutsche Profis, die zuletzt in der NBA spielten, derzeit als so genannte Free Agents über einen Kontrakt verhandeln: Prominentester Nationalspieler ist Dennis Schröder, der für die Los Angeles Lakers aufgelaufen war. Zudem trifft dies auch auf Moritz Wagner und Isaac Bonga, die mit dem deutschen Team bei Olympia in Tokio im Viertelfinale ausgeschieden waren, sowie Isaiah Hartenstein zu.

