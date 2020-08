ESPN: NBA-Profi Schröder muss 25.000 Dollar Strafe zahlen

Der 26-Jährige war am Samstag (Ortszeit) mit seinem Gegenspieler PJ Tucker aneinandergeraten. In der Szene war er gestrauchelt und mit seinem Arm zwischen den Beinen Tuckers gelandet, der daraufhin wütend hinter Schröder herlief und ihm eine leichte Kopfnuss verpasste. Beide Spieler durften danach nicht weiterspielen, auch Tucker bekam laut US-Medien am Sonntag 25.000 Dollar (rund 21.000 Euro) aufgebrummt.

„Das ist bedauerlich. Ich hab das Video gesehen. Ich bin zwischen seine Beine, das ist bedauerlich. Das war aber nicht absichtlich“, hatte Schröder Stunden vor der Strafe bei einer Videopressekonferenz gesagt. „Meine Familie hat mich nicht so erzogen, dass ich jemanden absichtlich verletze. Das ist einfach bedauerlich, dass ich zwischen seine Beine gekommen bin.“

Schröder war in der Partie der beste Werfer der Thunder, die das Duell deutlich 80:114 verloren und in der Serie nun 2:3 zurück liegen. Eine weitere Niederlage würde die Hoffnungen auf einen Einzug ins Halbfinale der Western Conference und ein Aufeinandertreffen mit den Los Angeles Lakers endgültig kaputt machen.

