Regionale Ligen kommen

ESL One LA Online: Vorgeschmack auf Dota Pro Circuit 2021

Dass das Dota-Turnier ESL One Los Angeles wegen des Coronavirus nur online stattfindet, ist eigentlich eine Notlösung. Doch die ESL macht aus der Not eine Tugend – und bringt sich stark in Stellung für das kommende Jahr des Dota Pro Circuit.

Lesezeit: 2 Minuten