ESL One Colonge wird doch als Online-Turnier ausgetragen

Aufgrund der weiter unklaren Lage in der Corona-Pandemie wird die ESL One Cologne, das größte Counter-Strike-Turnier Deutschlands, online ausgetragen. Bis zuletzt hatte sich die ESL bedeckt gehalten, ob unter Umständen zumindest die Spieler an einem gemeinsamen Ort spielen könnten.

Eigentlich hätte das Event Anfang Juli in der Kölner Lanxess Arena azsgespielt werden sollen. Wie die meisten Turniere der letzten Monate wird die ESL One Colonge nun in vier regionale Turniere für Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien unterteilt. Teams können sich, wie für das ursprüngliche Turnier, über die ESL-Weltrangliste oder den Sieg bei kleineren ESl-Turnieren qualifizieren.

Was das für die beiden deutschen Mannschaften BIG und Sprout heißt, war zunächst unklar. Beide Teams hatten sich einen Platz in der letzten Qualifikationsrunde für die ESL One Colonge gesichert.

