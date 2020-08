Europäisches CS:GO-Turnier

ESL One Cologne: Sprout überrascht BIG im deutschen Derby

Auftakt gründlich verpatzt: Trotz der Spitzenposition in mehreren Weltranglisten hat BIG sein Auftaktmatch in der ESL One Cologne verloren. Der deutsche Konkurrent Sprout forderte BIG zu jeder Gelegenheit heraus.