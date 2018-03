Es ist vielleicht Mendigs letztes Zweitligaspiel

Kein Teaser vorhanden

Wird es weiterhin Zweitliga-Volleyball in Mendig geben? Die Zukunft ist noch offen, Fakt ist aber: Am Samstag bestreitet der VC (links Niklas Rademacher) sein letztes Saisonspiel – bei der TG Rüsselsheim.

Foto: Andreas Walz

Fast zu einer Nebensache gerät da das 26. und letzte Saisonspiel in Rüsselsheim, bei dem sich weder TG noch VC im Klassement verbessern können. Die Rheinhessen werden die Spielzeit auf dem guten siebten Rang abschließen, Mendig muss Position neun gegen die punktgleichen VolleyYoungStars Friedrichshafen verteidigen, die fürs Duell beim Letzten Kempfenhausen zwei Punkte fest eingeplant haben. "Also brauchen wir einen Sieg, um einstellig zu bleiben", benennt Bernd Werscheck das letzte Saisonziel nach dem letztlich ungefährdet eingefahrenen Klassenverbleib.

"Für Rüsselsheim geht es um nichts mehr außer dem Startschuss für die große Abschlussparty nach dem Spiel", ahnt der VC-Coach. "Und sie wollen wahrscheinlich auch Revanche für das Hinspiel." Im letzten Duell der Hinrunden, gleichzeitig das erste des Kalenderjahres, gewann Mendig nach intensivem Schlagabtausch verdient 3:1 – in Rüsselsheim ist der Meister 2011 aber Außenseiter. Das liegt am "guten Lauf", den die TG nicht nur in Werschecks Augen hat, aber auch an Mendigs Bilanz in der Köbel-Halle. Denn mit Ausnahme des 3:2-Erfolges vor gut einem Jahr, mit dem die Weichen auf Titelgewinn gestellt wurden, sah die Eintracht dort immer schlecht aus.

Neben dem langzeitverletzten Philipp Alsdorf fehlt diesmal nur Niklas Rademacher, der Uni-Verpflichtungen hat. Das ist ein echtes Handicap, da nur Rademacher dem TG-Topangreifer Johann Löwen auf Augenhöhe begegnen kann. Der ehemalige MVP des Bundesliga-Allstar-Spiels ist seit der Rückrunde wieder im Einsatz und eine enorme Verstärkung. "Mit Löwen", meint Werscheck, "hat das Rüsselsheimer Spiel noch mal richtig an Qualität gewonnen." Trotzdem wollen seine Schützlinge dem "Auswärtsangstgegner" möglichst unerschrocken begegnen.

Von unserem Mitarbeiter

Christian Müller