Es geht auch automatisch – Honda CBR 650 R Modelljahr 2024

Honda hat die CBR 650 R zum Modelljahr 2024 optisch auf mehr Sportlichkeit getrimmt Foto: Honda

SP-X/Offenbach. Honda hat seinen sportlich eingekleideten Mittelklasse-Tourer CBR 650 R zum Modelljahr 2024 optisch und technisch aufgefrischt. Änderungen an Verkleidung und Scheinwerfer verleihen der CBR einen sportlicheren Look, der sie optisch näher an die zum Modelljahr 2024 wiederbelebte CBR 600 RR rückt. Ergonomie und Sitzposition wurden leicht modifiziert. Im Cockpit liefert ein neues 5-Zoll-TFT-Display fahrrelevante Informationen sowie Smartphone-Inhalte der Roadsync-App.

Optisch rückt die CBR 650 R an die zum Modelljahr 2024 zurückgekehrte CBR 600 RR Foto: Honda

Wie bisher leistet der flüssiggekühlte Vierzylinder moderate 70 kW/95 PS. Die wichtigste Neuerung beim Antrieb ist die optionale E-Clutch, die es dem Fahrer erlaubt, auf Kupplungsarbeit zu verzichten. Das Sechsganggetriebe lässt sich klassisch manuell schalten. Wird allerdings in den E-Clutch-Modus gewechselt, bleibt der Kupplungshebel außen vor. Das gilt auch beim Anfahren oder Stopps, was vor allem im Stop-and-go-Verkehr entlastet, zumal ein versehentliches Abwürgen des Motors nicht mehr möglich ist. Wird die neue Option bestellt, steigt das Gewicht der 650 R von fahrfertig 209 auf 211 Kilogramm.

Wie bisher stellt der flüssiggekühlte Reihenvierer unterhaltsame 95 PS bereit Foto: Honda

Mit 10.400 Euro steigt außerdem der Preis der neuen CBR 650 R im Vergleich zur 2023-Version um 300 Euro. Einen Peis für die Kupplungsautomatik nennt Honda Deutschland noch nicht.

Mit der optionalen E-Clutch erhält die CBR 600 R auf der rechten Motorseite ein Zusatzgehäuse Foto: Honda

Mario Hommen/SP-X