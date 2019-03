Wer sich einen Lexus LS kauft ist eigentlich was? Ein Genießer, ein Technik-Freak, ein Komfort-Junkie? Kann sein. Auf jeden Fall erzieht die Luxuslimousine ihren Fahrer zwangsläufig zu einer Art neuen Souveränität. Was dem gestressten Autoren während seinen Testfahrten durchaus gut getan hat.

Seit fast 30 Jahren kämpft Lexus um seinen Platz unter den Premium-Herstellern, in der japanischen Heimat und in Nordamerika mit großem, in Europa mit überschaubarem Erfolg. Dies gilt speziell für ...