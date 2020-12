Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 16:35 Uhr

Barcelona

Wegen Coronavirus-Pandemie

Erstmals seit 1986: Motorrad-WM 2020 nur in Europa

In der Motorrad-WM-Serie wird es in diesem Jahr keine Überseerennen in der GP-Klasse geben. Das haben Promoter Dorna und Motorrad-Weltverband FIM offiziell bestätigt. Somit findet die Saison erstmals seit 1986 ausschließlich in Europa statt.