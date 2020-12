Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 17:18 Uhr

Metz

Ligue 1

Erster Sieg für Niko Kovac: AS Monaco gewinnt in Metz

Niko Kovac hat seinen ersten Sieg als Trainer der AS Monaco in der ersten französischen Fußball-Liga gefeiert. Das neue Team des früheren Bayern-Coaches kam beim FC Metz in seinem zweiten Saisonspiel der Ligue 1 zu einem 1:0 (1:0).