Erster NHL-Doppelpack für JJ Peterka bei Buffalo-Sieg

JJ Peterka wird von seinen Teamkollegen der Buffalo Sabres gefeiert. Foto: Maximilian Haupt/dpa

Los Angeles (dpa). Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat zum ersten Mal in seiner NHL-Karriere einen Doppelpack erzielt.

Der 22 Jahre alte Münchner erzielte beim 5:3 seiner Buffalo Sabres bei den Los Angeles Kings das 1:1 und den 2:3-Anschlusstreffer für die Gäste. Die Sabres hatten zuletzt zwei Niederlagen kassiert und lagen in Los Angeles nach dem ersten Drittel 1:3 zurück.

«Ich habe gehofft, einer geht noch rein. Es ist immer cool, so was aus dem Weg zu räumen», sagte Peterka der Deutschen Presse-Agentur. Buffalo ist trotz des Erfolges aber nur Vorletzter in der Atlantic Division und weit von einem Playoff-Platz entfernt.

Vize-Weltmeister Peterka kommt in dieser Saison inzwischen auf 16 Tore und insgesamt 32 Scorerpunkte. Durch die Vorlage zum 5:3 hat er nach 48 Spielen bereits ebenso viele Scorerpunkte wie in der vergangenen Saison. Seine Torausbeute der vorigen Spielzeit hat er nach der Hälfte dieser Saison schon übertroffen. «Ich wollte dieses Jahr einfach mehr Verantwortung übernehmen im Team. Einfach zeigen, was in mir steckt, und ich denke, das läuft ganz gut zur Zeit», sagte Peterka.