Erster Klose-Sieg: Nürnberger 3:1-Comeback gegen Schalke

Nürnberg (dpa) – Miroslav Klose hat mit dem 1. FC Nürnberg nach einem großen Comeback gegen den FC Schalke 04 seinen ersten Sieg als Trainer in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Beim hart erkämpften 3:1 (0:1) am 2. Spieltag profitierte der Weltmeister von 2014 auch von einer vorübergehenden Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für den Schalker Ron Schallenberg in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

In der Überzahl-Phase kippte Kloses Team die Partie durch Tore von Lukas Schleimer (47. Minute) und Caspar Jander (56.). Danach sah Torschütze Jander (66.) ebenfalls Gelb-Rot. Aber Kloses erst 19 Jahre alter Joker Rafael Lubach stach vor 50 000 Zuschauern mit dem Tor zum 3:1 (77).

In der ersten Hälfte hatte Schalke klar dominiert, aber die Überlegenheit mündete nur in einem Tor von Verteidiger Ibrahima Cissé (45.). Für den «Club» waren es die ersten Punkte nach dem 2:3-Fehlstart in Karlsruhe. Schalke verpasste es, nach dem 5:1-Auftakt gegen Braunschweig erfolgreich nachzulegen.

Wie üblich zelebrierten die Anhänger beider Vereine im ausverkauften Max-Morlock-Stadion ihre Fan-Freundschaft. Im Spiel durchlebten Klose, die Teams und das Publikum ein heftiges Auf und Ab. Zur Pause sah Schalke wie der sichere Sieger aus. Aber die Führung war zu knapp. Unter anderem scheiterte Janik Bachmann mit einem Kopfball am gut reagierenden FCN-Torwart Jan Reichert.