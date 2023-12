Erster deutscher Sieg bei WM in London

Holte den ersten deutschen Sieg bei der Darts-WM: Florian Hempel. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

London (dpa). Hempel setzte sich mit 3:1 gegen den Iren Dylan Slevin durch. Hempel tritt in der zweiten Runde gegen den Belgier Dimitri van den Bergh an. Diesen hatte Hempel bei der WM 2022 überraschend besiegt.

Der 33 Jahre alte Hempel tat sich insbesondere zu Beginn der Partie schwer – der erste Satz ging an Slevin. Der Kölner verpasste immer wieder Darts auf Doppelfelder. Ein Treffer in der Doppel 18 sorgte am Ende für den umkämpften Sieg aus deutscher Sicht.

Weiterer Sieg zum Weiterkommen nötig

Um noch eine Chance auf die Verteidigung der eigenen Tour Card zu haben, musste Hempel das Spiel gewinnen. Selbst der Sieg über Slevin könnte zu wenig sein, um unter die ersten 64 im Ranking zu rutschen. Dann bräuchte es in Runde zwei einen zusätzlichen Sieg gegen van den Bergh. Schafft Hempel den Sprung in die Top 64 nicht, muss er sich im Januar in der sogenannten Q-School beweisen und die Tour Card zurückholen.

Hempel war der erste deutsche Vertreter, der im Ally Pally bei der WM ans Board ging. Am Dienstagabend (ab 21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) treten nacheinander Dragutin Horvat (gegen Belgiens Mike de Decker) und Ricardo Pietreczko (im Duell mit der Japanerin Mikuru Suzuki) in ihren Erstrundenpartien an. Die beiden gesetzten Profis Gabriel Clemens und Martin Schindler greifen am Donnerstag und Freitag ins Geschehen ein.