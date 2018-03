Erste Zielankunft für Tim Stengl und Marcel Penkert

Kein Teaser vorhanden

Tim Stengl und Marcel Penkert machten ihre Sache bei der 41. Rallye Oberehe rund um Hillesheim nicht schlecht und feierten mit ihrem Roadrunner-Alfa Romeo 156 ihre erste Zielankunft und Klassenrang neun.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

"Unsere Vorgabe war, die Rallye zu beenden und möglichst viel Erfahrung zu sammeln", erklärte der Nachwuchspilot des Teams "Cento per Cento Alfa Romeo" und fügte stolz hinzu: "Das haben wir erreicht." Auch wenn für das Duo noch nicht alles perfekt lief, so zeigte sich schnell das geerbte Talent von Stengl-Junior. Die Grenzen erfahren ist das Motto im Rallyesport und Übermut tut selten gut. So waren auch Tim Stengl und Marcel Penkert zweimal über die Grenzen der Physik hinausgegangen und damit neben der vorgesehenen Strecke gelandet, aber das gehört zum Rallyesport.

Nach 31,8 Prüfungskilometern querte das Duo überglücklich und mit Klassenposition 9 in der 14 Teams starken Klasse und auf Position 69 im 98 Teilnehmer starken Gesamtfeld mit sehr gutem Ergebnis die Zielrampe. Nun gilt es im Team "Cento per Cento Alfa Romeo", die gemachten Erfahrung zu analysieren und den Roadrunner-Alfa 156 auf den nächsten Einsatz vorzubereiten. jogi