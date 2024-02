Erste Hilfe fürs Gemeinschaftsklinikum: Stadt Koblenz und Kreis geben Geld

Der Rat der Stadt Koblenz hat in einer nicht öffentlichen fünfstündigen Sitzung am späten Donnerstagabend einen gleichlautenden Beschluss wie der Kreistag des Kreises Mayen-Koblenz eine Woche zuvor gefasst: Sowohl Koblenz als auch der Landkreis werden dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) einen finanziellen Zuschuss zukommen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Betrag liegt bei jeweils 2,5 Millionen Euro.