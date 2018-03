Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Der steigende Eurokurs hat erneut für eine maue Stimmung am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Leitindex Dax schloss 0,34 Prozent tiefer bei 13 200 Punkten und knüpfte so an die schwache Vorwoche an. Zuletzt kostete der Euro noch 1,2265 US-Dollar.