Erst Üben, dann starten – Tipp: Fahren mit dem E-Scooter

SP-X/Stuttgart. Das Fahren mit einem E-Scooter birgt Gefahren. Eine vorläufige Auswertung des Statistischen Bundesamts für 2020 weist 2.255 Unfälle mit E-Scooter auf. Fünf Menschen starben, 386 wurden schwer und 1.907 leicht verletzt. Als Hauptschuldige aller Unfälle nennt die Statistik zu 71 Prozent die Fahrer der E-Scooter. Alkoholeinfluss und falsche Straßenbenutzung sind als häufigstes Fehlverhalten genannt.

Menschen, die erstmals mit einem E-Scooter fahren wollen, empfiehlt daher die Sachverständigenorganisation Dekra, sich vorab in einem geschützten und wenig befahrenen Bereich mit dem elektrischen Tretroller vertraut zu machen und zu üben.

Für E-Scooter-Fahrer gilt die 0,5 Promille-Grenze. Führerscheinneulinge in der Probezeit und unter 21 Jahren dürfen wie beim Autofahren nichts Alkoholisches getrunken haben. Bei Verstößen drohen schon beim ersten Verstoß meist 500 Euro Bußgeld, vier Wochen Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg, so die Dekra. Die Experten raten zudem, einen Fahrradhelm zu tragen.

Elfriede Munsch/SP-X