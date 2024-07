Erst mal raus aus der Gefahrenzone – Zweistufiger Seitenairbag

Anzeige

SP-X/Friedrichshafen. Mit einem zweistufigen Airbag will ZF Lifetec Autoinsassen bei einem Seiten-Crash zunächst aus dem gefährlichsten Bereich bugsieren. Erkennen die Sensoren des Autos einen unvermeidbaren Aufprall, zündet die erste Stufe des Airbags zwischen Außenwand und Passagier, die den Sitzinsassen rund 6 Zentimeter in Richtung Fahrzeugmitte drückt. Die so gewonnene zusätzliche Knautschzone nutzt die zweite Airbag-Stufe, um sich voll zu entfalten optimalen Schutz vor eindringenden Fahrzeugseitenteilen zu bieten.

Der deutsche Technologiekonzern ZF und der US-amerikanische Reifenhersteller Goodyear haben gemeinsam ein neues Sicherheitssystem gegen Aquaplaning entwickelt Foto: ZF

Möglich macht das ein Hybrid-Gasgenerator, der vor dem Aufprall zunächst vergleichsweise langsam eine 20 Liter große Kammer des Luftsacks füllt. Kurz nach dem zweiten Aufprall füllt er die zweite, 18 Liter große Kammer blitzartig in einem Drittel der zuvor genutzten Zeit. Der „Pre-Crash-Dual Stage Side Airbag“ soll nun in den kommenden Jahren zur Serienreife entwickelt werden.

Holger Holzer/SP-X