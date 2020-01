Gelsenkirchen

Erschossener Angreifer: Wohl kein Terror-Hintergrund

Im Fall des in Gelsenkirchen von einem Polizisten erschossenen Angreifers gehen die Ermittler aktuell nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Eine Durchsuchung der Wohnung des getöteten 37-Jährigen habe die anfängliche Vermutung einer terroristischen Motivation nicht erhärtet. Der Mann war am Abend vor einer Polizeiwache in Gelsenkirchen getötet worden. Er soll vorher mit einem Knüppel auf einen Streifenwagen geschlagen, sowie mit einem Messer hantiert und zwei Polizisten bedroht haben. Hinweise werden untersucht, wonach er dabei „Allahu Akbar“ gerufen haben soll.