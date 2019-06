Berlin

Ersatz-Bundestrainer Sorg versammelt DFB-Team

Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg versammelt den Kader der deutschen Nationalmannschaft heute Abend im niederländischen Venlo. Die Mannschaft bereitet sich dort auf die letzten zwei Länderspiele der Saison vor. Joachim Löw kann wegen eines Krankenhaus-Aufenthalts erstmals seit seinem Amtsantritt 2006 nicht vor Ort sein. Das Ziel sechs Punkte aber hat Löw aber formuliert. Am Samstag in Borissow spielt Deutschland in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland.