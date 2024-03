Ernüchterung statt Elektro-Euphorie – E-Moped-Hersteller Eysing ist pleite

Mehrere Hersteller elektrischer Einspurfahrzeuge mussten in jüngster Zeit abdanken. Nun hat es auch Eysing aus Holland erwischt.

SP-X/Amsterdam. Die Pleitenserie von Start-ups der E-Mobilität will nicht enden. Jetzt hat Eysing aus den Niederlanden den Stecker gezogen. Über Linkedin teilte das vor zehn Jahren gegründete Unternehmen mit, dass der Betrieb eingestellt wird. Über eine Fortführung der Marke in anderer Konstellation wurden keine Aussagen gemacht. Das Unternehmen produzierte bisher Elektromopeds mit auffälliger Retro-Optik vor allem für den niederländischen Markt. Ende 2022 wurde die PF 40 vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit der italienischen Designfirma Pininfarina entwickelt wurde. Aus der für dieses Jahr geplanten Markteinführung des rund 14.000 Euro teuren Topmodells wird wohl nichts.

Ende 2022 hat Eysing das mit Pininfarina entwickelte E-Moped PF 40 vorgestellt. Jetzt haben die Holländer das Ende ihrer Firma bekanntgegeben Foto: Eysing

Mario Hommen/SP-X