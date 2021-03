Manderscheid Eifel

Erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung

Am Samstag, 06.03.2021, gegen 10.40 Uhr, wurde ein 66-jähriger Pkw-Fahrer in der Kurfürstenstraße in Manderscheid angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen.