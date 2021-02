Erneute Sachbeschädigungen in Wittlich

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten vier Jugendliche beobachtet werden, die zuerst gegen einen Kaugummiautomaten traten und in Richtung Beethovenstraße flüchteten, nachdem sie angesprochen worden waren. Zwei der Jugendlichen waren mit einem Roller und die anderen beiden zu Fuß unterwegs.



Auf ihrem Fluchtweg traten sie noch an zwei in der Händelstraße abgestellten Fahrzeugen den Außenspiegel der Fahrerseite ab. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtenden Tätern konnte schließlich noch ein weiteres beschädigtes Fahrzeug in der Stettiner Straße festgestellt werden, welches möglicherweise mit der Tat in der Händelstraße in Zusammenhang steht.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter 06571/9260 in Verbindung zu setzen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet die Polizei, sich umgehend über die Notrufnummer 110 zu melden.



Bereits am 28.01.2021 wurden in der Händelstraße durch bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge

beschädigt. Die Polizei wird in den kommenden Tagen vermehrt Kontrollen in diesem Bereich durchführen.



