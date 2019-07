Frankfurt/Main

Erneut technische Probleme beim Commerzbank-Onlinebanking

Nach der IT-Panne am vergangenen Freitag haben Commerzbank-Kunden zu Wochenbeginn erneut Ärger mit dem Onlinebanking gehabt. Am Vormittag gab es etwa eine Stunde lang Probleme bei der Anmeldung zum Onlinebanking. Gegen Mittag sei das Problem behoben gewesen, sagte ein Sprecher der Bank. Vergangenen Freitag hatte ein Teil der Kunden zeitweise an Bankautomaten kein Geld bekommen, Einkäufe konnten nicht mit der Girocard bezahlt werden. Der Zugang zum Online-Banking war stundenlang nur eingeschränkt möglich.