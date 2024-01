Erneut starke Einschränkungen auf der Schiene wegen Streiks

Rote Lampen leuchten an der leeren Lok eines ICE der Deutschen Bahn (DB). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt für erhebliche Beeinträchtigungen im Zugverkehr Hessen. Ein großer Teil der Züge der Deutschen Bahn stand am Mittwoch still. Der Notfahrplan der Bahn sei aber stabil und wie geplant angelaufen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Im Fernverkehr fielen etwa 80 Prozent der Bahnen aus, auch Regionalzüge und S-Bahnen waren von dem Streik betroffen. Straßenbahnen, Busse und U-Bahnen im öffentlichen Nahverkehr fahren dagegen regulär.

Der Warnstreik im Personenverkehr der Bahn begann am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr. Geplantes Ende des Arbeitskampfes ist Freitagabend um 18.00 Uhr. Die Bahn will auch an den kommenden drei Streiktagen einen Notfahrplan anbieten.

Bei den S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet sorgte der Streik für massive Beeinträchtigungen. So wurden verschiedene Linien (S2, S4, S5, S6 und S9) komplett eingestellt, andere verkehrten in sehr ausgedünnter Taktung. Die S1 (Wiesbaden – Frankfurt) fuhr nur alle drei Stunden, die S8 zwischen Frankfurt und Mainz alle eineinhalb Stunden.

Züge anderer Bahnunternehmen wie Vias oder der Hessischen Landesbahn sind nicht direkt vom Streik betroffen. Legen allerdings Fahrdienstleiter in Stellwerken ihre Arbeit nieder, können auch die Züge anderer Unternehmen dort nicht fahren. Beeinträchtigungen durch bestreikte Stellwerke waren nach Angaben einer Sprecherin bis zum Mittwochnachmittag aber nicht bekannt.

Am Dienstagabend war der Konzern am Landesarbeitsgericht in Frankfurt auch in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Streik juristisch stoppen zu lassen. Im Güterverkehr hatten zuvor bereits erste Lokführer die Arbeit ungeachtet der ausstehenden Gerichtsentscheidung niedergelegt. Die Bahn und die GDL verhandeln seit Anfang November über neue Tarifverträge. Hauptknackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Senkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Dies lehnt die Bahn ab.

Es ist der dritte und bisher längste Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt zwischen der GDL, der Bahn und weiteren Eisenbahnunternehmen.

Die Bahn hat einen online abrufbaren Notfahrplan aufgestellt. Die Bahn riet den Fahrgästen, nicht notwendige Reisen zu verschieben und sich ansonsten rechtzeitig vor Fahrtantritt über die geplanten Zugverbindungen zu informieren.

RMV zum GDL-Streik