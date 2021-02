Mauel

erneut mutwillige Sachbeschädigung am Lost-Place Staudenhof

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 18. Februar 2021 ------------------------------------------------------------ Mauel (ots) – Wie der Polizeiinspektion Prüm bekannt wurde, haben bislang noch unbekannten Täter ihrer Zerstörungswut erneut freien Lauf gelassen und am Abend des 17.02.2021 Beschädigungen an mehreren Gebäuden des Staudenhofs in Mauel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, verursacht.