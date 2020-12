Erneut ein umgekippter Bierlaster im Bereich der Polizeiinspektion Prüm

Der Fahrer hatte hier vermutlich aufgrund kurzer Ablenkung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw kam in einem angrenzenden Feld auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich nicht selbständig aus der Fahrerkabine befreien, da sich die Tür durch den Aufprall verzogen hatte. Er musste durch die herbeigerufene Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer kam mit einem Schrecken davon. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.



Die unfallaufnehmenden Beamten hatten bei ihrem Eintreffen an der Unfallstelle ein kleines Déjà-vu: erst am Morgen hatte ein Lkw-Fahrer an der B 51, Einmündung zur B 410, bei Durchfahrt einer Kurve mehrere hundert Kisten Bier verloren. Hier bot sich ein ähnliches Bild. Auch dieser Laster hatte Bierkisten geladen, von denen sich nun hunderte neben dem havarierten Lkw auf dem Feld ergossen.



Eine Verkehrsbeeinträchtigung war in der Nacht nicht zu verzeichnen. Jedoch muss der Lkw mittels Kran geborgen werden. Die Vorbereitungen hierzu sind bereits angelaufen. Die eigentliche Bergung beginnt voraussichtlich um 09:00 Uhr. Hier kann es zu einer kurzfristigen Sperrung oder Umleitung des Verkehrs kommen.



Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Prüm, die Freiwilligen Feuerwehren aus Stadtkyll und Dahlem und ein Rettungswagen der Wache Jünkerath.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell