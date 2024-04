Sankt Augustin/Düsseldorf

Kriminalität

Ermittlungsgruppe «Investor» deckt Schleusen auf

Das mutmaßliche bandenmäßige Schleusen wohlhabender Ausländer ist Ermittlern zufolge über ein sogenanntes «Residenz-Programm» im Internet angebahnt worden. Dort werde sogar die deutsche Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt, sagte der ermittlungsleitende Staatsanwalt Hendrik Timmer am Mittwoch in Düsseldorf. Der Gesamtpreis dafür liege bei 360.000 Euro. Das Programm habe sich insbesondere an Chinesen gerichtet sowie auch an Interessierte aus dem Oman und Südafrika.