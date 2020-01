Bozen

Ermittlungen nach Alkoholfahrt in Südtirol dauern an

Polizei und Staatsanwaltschaft in Südtirol ermitteln weiter zu den genauen Umständen der tödlichen Alkoholfahrt im Wintersportort Luttach. Dort war ein 27-Jähriger in der Nacht zu Sonntag in eine Gruppe junger deutscher Skiurlauber gerast und hatte sechs von ihnen getötet. Außerdem wurden elf Menschen verletzt, vier davon schwer. Die Polizei in Bozen machte keine neuen Angaben zum Zustand der Verletzten, die in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden waren. Der Unfallverursacher hatte nach Angaben der Behörden einen Alkoholwert von mehr als 1,9 Promille.