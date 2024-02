Kriminalität

Bamberg

Ermittlungen: Hassmails an jüdische Gemeinden verschickt

Ein 52-Jähriger aus dem Saarland soll an jüdische Gemeinden und Einrichtungen in mehreren Bundesländern E-Mails mit beleidigenden Inhalten verschickt haben. Der Polizei sind derzeit Mails an Empfänger in Bayern, Hessen und dem Saarland bekannt, wie ein Sprecher am Montag sagte. Ermittler prüften die Straftatbestände Beleidigung und Volksverhetzung.