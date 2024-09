Zwei Fahrzeuge stehen im unterfränkischen Landkreis Miltenberg an der Unfallstelle. Ein Autofahrer ist auf der Kerb in eine Gruppe feiernder Menschen auf dem Fußweg gefahren. Es gab mehrere Leichtverletzte, wie die Polizei mitteilte. (zu dpa: «Ermittler schließen versuchte Tötung in Großwallstadt aus») Foto: Ralf Hettler/DPA