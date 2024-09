Die Fahne Israels weht vor dem Israelischen Generalkonsulat. Davor stehen Polizisten. Die Polizei hat in der Münchner Innenstadt bei einem größeren Einsatz in der Nähe des Israelischen Generalkonsulats eine verdächtige Person niedergeschossen. (zu dpa: «Ermittler gehen von versuchtem Terroranschlag in München aus») Foto: Peter Kneffel/DPA